Da gigante d’argilla a muro d’acciaio...grazie a Max: Pavlovic ora è intoccabile

Il giocatore che è migliorato di più da quando c'è Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan è senza dubbio Strahinja Pavlovic che sembra un altro giocatore rispetto alla scorsa stagione. "Da gigante d’argilla a muro d’acciaio" scrive stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che sono bastati pochi mesi a lezione da un maestro della difesa come il tecnico livornese per trasformare il difensore serbo.

INTOCCABILE - Rispetto all'anno scorso, la crescita di Pavlovic è sotto gli occhi di tutti: più attento e preciso dietro e spesso insidioso quando si spinge in avanti. L'ex Salisburgo è diventato intoccabile nel Milan di Allegri che non rinuncia praticamente mai a lui, a meno che non sia costretto. In questo campionato, il serbo è stato schierato sempre dal primo minuto ed è stato sostituito in appena due occasioni: per infortunio all’intervallo di Milan-Bologna e sul punteggio di 3-0 la settimana successiva contro l’Udinese.

VERSO IL DERBY - Alla ripresa della Serie A è in programma il derby contro l'Inter e Pavlovic, impegnato con la sua nazionale durante questa sosta, sarà certamente uno dei protagonisti in campo. Nella scorsa stagione, il difensore milanista ha giocato solo due stracittadine su cinque dal primo minuto: l’1-1 del ritorno in campionato e il 3-0 rossonero nel ritorno della semifinale di Coppa Italia. Stavolta, se non succederà qualcosa nella due partite con la Serbia, la maglia da titolare è assicurata perchè Allegri non potrebbe mai rinunciare a lui in una gara così.

