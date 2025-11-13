Verso il derby: coppia d'attacco Leao-Pulisic dal 1'? Sarebbe la prima volta in questo campionato

Dopo aver deciso di virare sul 3-5-2 durante la preparazione estiva, nella testa di Massimiliano Allegri c'era una coppia d'attacco titolare ben precisa, cioè quella composta da Christian Pulisic e da Rafael Leao. Peccato però che a causa degli infortuni prima del portoghese e poi dell'americano, in gare ufficiali questo duo si è visto dal primo minuto solo una volta a metà agosto in Coppa Italia contro il Bari e mai in campionato.

VERSO IL DERBY - Come riporta stamattina il Corriere dello Sport, alla ripresa dopo la sosta per le nazionali il Milan sarà impegnato nel derby contro l'Inter e in questa gara Allegri potrà finalmente schierare la coppia Leao-Pulisic dall'inizio. Il numero 10 milanista sarà impegnato stasera con il suo Portogallo contro l'Irlanda e poi domenica contro l'Armenia, ma martedì è già atteso a Milanello e quindi avrà tutto il tempo per prepararsi al meglio alla gara contro l'Inter. L'americano, rientrato a Parma dopo il problema muscolare che lo ha tenuto fuori per quasi un mese, non è stato invece convocato dagli Stati Uniti e sfrutterà quindi questa sosta per allenarsi e ritrovare il prima possibile la forma migliore.

IN CAMPO INSIEME - Se dall'inizio si sono visti in campo in questa stagione solo una volta, a partita in corso invece Leao e Pulisic hanno giocato insieme in due occasioni: 20 minuti a Torino contro la Juventus, ricordati per l’errore clamoroso del portoghese proprio su imbeccata dell'americano e i 20 minuti di Parma, nei quali Rafa ha servito con il tacco uno splendido assist che Chris ha però sprecato solo davanti a Suzuki. Insomma, pochi minuti, ma i due hanno comunque dato un assaggio di quello che potrebbero fare insieme.

