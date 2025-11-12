Mercato Milan: se parte Gimenez chi potrebbe arrivare a gennaio?

Mercato Milan: se parte Gimenez chi potrebbe arrivare a gennaio?MilanNews.it
Oggi alle 11:20Calciomercato Milan
di Enrico Ferrazzi

Nell'ultimo periodo in casa rossonera si parla molto della possibilità che a gennaio il Milan prenda un nuovo centravanti viste le difficoltà che sta trovando Santiago Gimenez. Ma su chi potrebbe andare il Diavolo? Come riporta Tuttosport, non dovrebbe riaprirsi la pista che porta ad Artem Dovbyk della Roma, giocatore cercato dal club di via Aldo Rossi a fine agosto (scambio con Gimenez). 

In queste ultime ore, è stato accostato al Milan il nome di Jonathan David che potrebbe lasciare la Juventus dopo solo sei mesi. Un profilo che stuzzica è poi sempre quello di Mauro Icardi, ex centravanti del'Inter che ora milita al Galatasaray.
 