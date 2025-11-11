Lewandowski: "Futuro? Non saprei cosa dire al Barça, non so ancora la risposta"
Dal ritiro della Polonia, l'attaccante del Barcellona Robert Lewandowski, in scadenza di contratto a giugno ed accostato con forza al Milan, ha parlato anche del suo futuro.
"Non saprei cosa dire al Barça. Non so ancora la risposta. Ecco perché non ho fretta, sono in pace con me stesso. E questa è la cosa più importante. Anche se, ad esempio, il club mi contattasse ora, non risponderei comunque a questa domanda. Perché devo anche sentire cosa è meglio per me. Ora sono tranquillo, non ho fretta e, in questo momento, non mi aspetto nient'altro", riporta goal.pl.
