Non solo Milan: anche Chelsea e Spurs si sono informate su David

Il Milan osserva Jonathan David in vista di gennaio, ma il club rossonero non sarebbe l'unico sulle tracce dell'attaccante canadese, in netta difficoltà in questo inizio di avventura alla Juventus.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di Tuttosport, Chelsea e Tottenham si sarebbero informate sul prestito di Jonathan David, formula alla quale la Vecchia Signora non avrebbe ancora aderito, perché convinta della rinascita del classe 2000 ma soprattutto in attesa del giudizio finale di Luciano Spalletti. Un eventuale bocciatura da parte del tecnico bianconero aprirebbe a scenari inaspettati fino a qualche mese fa.