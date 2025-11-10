Romano su Lewandowski: “Notizia forte arrivata dalla Spagna. Vi dico cosa ci risulta…”

All'interno del suo canale YouTube, l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha parlato delle voci che accostano l'attaccante del Barcellona, Robert Lewandowski, ai rossoneri.

"È arrivata dalla Spagna una notizia anche forte da parte di Sport che racconta come il Milan voglia provare Robert Lewandoswki a gennaio. Quello che risulta ragazzi a proposito di questo discorso legato a Lewandowski, al di là dell' apprezzamento e dell'opportunità di portare in Italia un giocatore come Lewandowski nel 2026 che al di là dell'età, come il caso di Modric dimostra, quando porti un giocatore di qualità e di mentalità, chiaramente lascia spazio a tutt'altri tipi di discorsi, nel senso che Lewandowski è uno dei migliori in circolazione e quindi sarebbe un colpo straordinario. Ma quello che risulta è che anche parlando con chi è vicino a Robert Lewandowski, l'attaccante non abbia intenzione di spostarsi a gennaio. Non vuole andare via a gennaio, è convinto personalmente che il Barca possa fare strada in diverse competizioni, Champions inclusa, e chiudere nel modo migliore la sua esperienza al Barcellona."