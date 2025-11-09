C'è un Milan con e un Milan senza Pulisic e Rabiot. Durante la sosta Allegri avrà un lusso

Grande delusione per il pareggio contro il Parma di ieri sera, un 2-2 che fa eco a quello di San Siro contro il Pisa. Cosa hanno in comune queste due partite? Le assenze pesanti che hanno accompagnato il Milan in quest'ultimo periodo: dalla scorsa sosta per le nazionali Allegri ha dovuto fare a meno di Rabiot e Pulisic, con lo statunitense che è rientrato solo ieri sera giocando l'ultimo quarto d'ora di partita.

Non è di certo un alibi per giustificare i due punti buttati di ieri sera, ma è un fatto da tenere in considerazione: Pulisic aveva iniziato la stagione in modo strepitosto, vincendo anche l'MVP della Serie A di settembre, mentre Adrien Rabiot, arrivato dopo la sconfitta contro la Cremonese alla prima di campionato, aveva dato alla squadra fisicità, qualità e capacità di leggere i momenti delle partite.

Ricci, che ha giocato al posto del francese, non ha fatto male: c'è anche da dire che da un calciatore pagato più di 20 milione di euro e che ha già un certo tipo di esperienza in Serie A è anche lecito aspettarsi qualcosa in più. L'ex Torino comunque non è stato un fattore negativo. Lo stesso non si può dire per Gimenez e Nkunku, che con caratteristiche diverse rispetto a Pulisic hanno affiancato Leao in queste ultime uscite. Il messicano è in un buco nero che sembra essere senza fine, il francese, pagato 37 milioni dal Chelsea in estate, ha addosso ancora l'alone dell'oggetto misterioso. Sulla carta sono due giocatori di livello, il campo per ora ha detto altro. Nonostante queste assenze fondamentali la squadra di Allegri è riuscita a vincere due partite e pareggiarne tre, con l'ultimo 2-2 di Parma che fa decisamente rabbia: se contro Pisa e Atalanta il risultato poteva anche essere giusto la sfida del Tardini invece ha poco di giustificabile visto il vantaggio di 2-0 tenuto fino al minuto 45.

Ora c'è la sosta e non sarà così serena come si auspicava Allegri, ma il tecnico livornese avrà un lusso importante: Rabiot e Pulisic non saranno convocati dalle rispettive nazionali e rimarranno a Milanello. Un ottimo modo per aumentare la condizione e riprendere il livello che avevano raggiunto prima degli infortuni sofferti durante la scorsa sosta. Anche perché alla ripresa c'è il derby contro l'Inter di Chivu: riuscire ad ottenere un risultato positivo passa anche dal recupero totale dei giocatori più importanti.

Senza Rabiot e Pulisic

Milan-Fiorentina 2-1

Milan-Pisa 2-2

Atalanta-Milan 1-1

Milan-Roma 1-0

Parma-Milan 2-2 *

*Pulisic ha giocato 15 minuti di ritorno dall'infortunio

Con Rabiot e Pulisic

Lecce-Milan 0-2

Milan-Bologna 1-0

Udinese-Milan 0-3

Milan-Napoli 2-1

Juventus-Milan 0-0