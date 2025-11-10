Mondiali: Kean salta Moldavia e Norvegia. Al suo posto convocato Cambiaghi

foto ANSA
© foto di ANSA
Oggi alle 00:12News
di Francesco Finulli
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 09 NOV - Fuori Kean, dentro Cambiaghi. C'è un cambio obbligato nelle convocazioni di Gennaro Gattuso per gli ultimi due impegni della Nazionale italiana nel girone di qualificazione al Mondiale con Moldova (13 novembre, Chisinau) e Norvegia (16 novembre, Milano). L'attaccante della Fiorentina, infortunatosi con il proprio club di appartenenza, non potrà infatti rispondere alla convocazione.

Al suo posto il Ct ha deciso di chiamare l'attaccante del Bologna Nicolò Cambiaghi, che lo scorso 14 ottobre a Udine ha fatto il suo esordio in Nazionale nei minuti finali del match con Israele. Gli Azzurri si raduneranno domani al Centro Tecnico Federale di Coverciano, dove nel pomeriggio sosterranno la prima seduta di allenamento. Ad aprire il raduno alle 14 sarà la conferenza stampa di Gennaro Gattuso. (ANSA).