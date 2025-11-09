L'Inter non sbaglia e batte la Lazio: nerazzurri davanti al Milan in vista del derby

L'Inter non trema e non sbaglia nel posticipo che ha chiuso l'undicesima giornata del campionato di Serie A Enilive. I nerazzurri avevano l'opportunità, con una vittoria, di portarsi in testa alla classifica insieme alla Roma che aveva vinto nella gara delle 18 contro l'Udinese. La formazione di Chivu, a San Siro, ha sconfitto la Lazio per 2-0 grazie al gol immediato di Lautaro Martinez e al raddoppio nella ripresa di Ange Yoan Bonny. Inter davanti a Milan e Napoli di due lunghezze con il derby di Milano che sarà la prossima partita, dopo la sosta.

VENERDÌ

Pisa-Cremonese 1-0

SABATO

Como-Cagliari 0-0

Lecce-Verona 0-0

Juventus-Torino 0-0

Parma-Milan 2-2

DOMENICA

Atalanta-Sassuolo 0-3

Bologna-Napoli 2-0

Genoa-Fiorentina 2-2

Roma-Udinese 2-0

Inter-Lazio 2-0