L'Inter non sbaglia e batte la Lazio: nerazzurri davanti al Milan in vista del derby
L'Inter non trema e non sbaglia nel posticipo che ha chiuso l'undicesima giornata del campionato di Serie A Enilive. I nerazzurri avevano l'opportunità, con una vittoria, di portarsi in testa alla classifica insieme alla Roma che aveva vinto nella gara delle 18 contro l'Udinese. La formazione di Chivu, a San Siro, ha sconfitto la Lazio per 2-0 grazie al gol immediato di Lautaro Martinez e al raddoppio nella ripresa di Ange Yoan Bonny. Inter davanti a Milan e Napoli di due lunghezze con il derby di Milano che sarà la prossima partita, dopo la sosta.
VENERDÌ
Pisa-Cremonese 1-0
SABATO
Como-Cagliari 0-0
Lecce-Verona 0-0
Juventus-Torino 0-0
Parma-Milan 2-2
DOMENICA
Atalanta-Sassuolo 0-3
Bologna-Napoli 2-0
Genoa-Fiorentina 2-2
Roma-Udinese 2-0
Inter-Lazio 2-0
