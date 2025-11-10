Moretto: "Il rapporto tra Calvelli e Furlani è molto molto buono, Furlani resta dov’è"

Nella giornata di mercoledì l'Assemble degli Azionisti ha approvato il bilancio della stagione 2024/25 e ha ratificato l'entrata nel CdA rossonero di Massimo Calvelli, ex ATP e oggi uomo RedBird. Ne parla Matteo Moretto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

“Massimo Calvelli ora è presente all’interno del CdA del Milan. Il rapporto tra Calvelli e Furlani è molto molto buono, Furlani resta dov’è. Non è un dirigente, in questo momento, in scadenza di contratto. Ci sono garanzie sul suo ruolo e c’è un grande rapporto con Calvelli”.