Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter agguanta la Roma in cima alla classifica

Si conclude l'undicesima giornata del campionato di Serie A Enilive. E come è accaduto spesso in questa prima parte di stagione, abbiamo una nuova capolista. Anzi una coppia in vetta: davanti a tutte, con 24 punti, ci sono Inter e Roma che hanno superato in questo turno Milan e Napoli che inseguono due lunghezze più indietro. Sotto di uno c'è il Bologna che oggi ha sconfitto proprio i partenopei: dietro alla spicciolata Juventus e Como. In totale sono sette squadre in sei punti. Al rientro ci sarà Inter-Milan, ma anche Fiorentina-Juventus e Napoli-Atalanta.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 24 (11 partite giocate)

Roma 24 (11)

Milan 22 punti (11)

Napoli 22 (11)

Bologna 21 (11)

Juventus 19 (11)

Como 18 (11)

Sassuolo 16 (11)

Lazio 15 (11)

Udinese 15 (11)

Cremonese 14 (11)

Torino 14 (11)

Atalanta 13 (11)

Cagliari 10 (11)

Lecce 10 (11)

Pisa 9 (11)

Parma 8 (11)

Genoa 7 (11)

Hellas Verona 6 (11)

Fiorentina 5 (11)