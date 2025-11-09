6 punti persi in situazioni di vantaggio, 5 conquistati su 12 disponibili contro le "piccole": Milan, c'è tanto da migliorare

E alla fine è proprio vero che le partite contro le piccole sono diventate un vero e proprio tabù per il Milan. Dopo i primi 45 minuti di gioco sembrava però che la formazione di Massimiliano Allegri fosse riuscita a mettersi alle spalle anche questo dato, ma prima Bernabé e poi Delprato hanno deciso di rovinare serata e piani al Diavolo.

Alcuni dei segnali arrivati dalla sifda di Parma sono preoccupanti, non tanto per il gioco offerto dal Milan, né tanto meno per la qualità della rosa, ma per una tendenza che rischia di compromettere gli obiettivi stagionali: la fragilità contro le piccole e l'incapacità di gestire il vantaggio.

I numeri parlano chiaro

Nelle quattro gare stagionali contro squadre della parte bassa della classifica, ovvero Cremonese, Lecce, Pisa e Parma, il Milan ha raccolto appena 5 punti su 12. Troppo poco, soprattutto considerando la differenza di valori tecnici e le ambizioni dichiarate della società. Certo, l'obiettivo minimo è arrivare in Champions League, ma in Serie A obiettivi del genere (ed anche lo scudetto) si raggiungono proprio portando a casa anche queste partite.

Il dato che però andrebbe analizzato di più è un altro: tra Atalanta, Pisa e Parma i rossoneri sono andati in vantaggio e poi sono fatti rimontare, lasciando così per strada 6 punti pesantissimi. Tre gare in cui il Milan aveva l'inerzia dalla sua dopo essere andato in vantaggio. Tre gare in cui, però, la squadra non ha tanto mostrato limiti tecnici, quanto mentali, poca lucidità, come confermato anche da Matteo Gabbia nel post partita del Tardini.

Tutto questo pesa

Errori del genere fanno tutta la differenza del mondo tra una stagione positiva e una sprecata, e Allegri lo sa. Perché farsi recuperare una volta può capitare, due diventa un campanello dall'allarme, tre significa che qualche problema potrebbe cominciare ad essersi. Il campionato comunque è lungo, nulla è stato già deciso, ma che l'obiettivo del Milan sia il ritorno in Champions League, o la voglia di lottare per lo scudetto, non può permettersi di regalare punti in questo modo. Per questo motivo è meglio che le tendenze (negative) vengano invertire subito, perché una squadra che vuole stare lì in alto non può permettersi certi blackout.