LIVE MN - Parma-Milan (2-2): il Diavolo si fa rimontare e spreca. Al Tardini finisce in parità

Parma-Milan (2-2): il Diavolo si fa rimontare e spreca. Al Tardini finisce in parità
90' + 5' | Finisce qui al Tardini. Il Milan butta 2 punti, come le reti di vantaggio che aveva accumulato dopo 45 minuti perfetti nel primo tempo. Bene il Parma a crederci, reagire e portare a casa un pari che sembrava impossibile.
90' + 4' | Confusione nell'area di rigore del Parma con il Milan che è arrivato a calciare in porta con Fofana che di stinco la manda larga sul fondo.
90' + 1 ' | Cambio nel Parma: furori Cutrone, dentro Cremaschi.
90' | Conclusione di Modric dal limite, con Suzuki che in due tempi riesce a bloccarla.
90' | 5 minuti di recupero.
86' | Cambio nel Milan; fuori De Winter, dentro Athekame.
85' | Cartellino giallo per un fallo di Sorensen su Loftus-Cheek.
82' | ERRORE CLAMOROSO DI SAELEMAEKERS CHE A PORTA VUOTA LA BUTTA FUORI!
81' | Miracolo di Maignan, di tutti riflessi, sulla puinizione di Hernani.
80' | Cambio nel Parma: fuori Bernabé, dentro Hernani.
78' | Tentativo di tacco di Saelemaekers su una palla spaziale tra le linee di Modric. Quella del belga è stata la quarta palla gol creata dal Milan negli ultimi minuti.
78' | Grande lettura difensiva di Valenti che non permette a Saelemaekers di chiudere il contropiede quasi perfetto del Milan.
77' | Bel cross tagliato di Sorensen, con Bartesaghi che si prende un rischio mandando in calcio d'angolo la palla con il piede debole.
76' | Errore clamoroso di Pulisic, che si divora la rete del possibile 3 a 2.
73' | Cross tagliato di De Winter, bene Valenti di destra ad ammortizzarlo ed allontanarlo.
71' | Doppio cambio nel Milan: fuori Estupinan e Ricci, dentro Bartesaghi e Pulisic.
70' | Ammonito Luka Modric per fallo tattico su Pellegrino.
68' | Cambio nel Parma: fuori Lovrik, dentro Valeri.
65' | Il Milan prova a reagire con il suo numero 10, Leao, che di forza e tecnica guadagna un calcio d'angolo.
62' | PAREGGIO DEL PARMA! Il terzo tentativo è quello buono. Il Parma l'ha ripresa con il suo capitano, Delprato.
61' | PALO PARMA! Di girata Pellegrino colpisce il legno.
60' | Cambio nel Milan: fuori Nkunku, anche quest'oggi insufficiente, dentro Loftus-Cheek.
57' | Bernabé grazia il Milan alzando troppo la traiettoria della conclusione che ha lasciato partire da dentro l'area di rigore.
56' | Ancora una volta Delprato pericoloso, sempre sugli sviluppi della rimessa lunghissima di Valenti. La girata del capitano del Parma non ha però centrato la porta di Maignan.
52' | Milan in difficoltà. Bravo Maignan a parare il tiro ravvicinato sul primo palo di Delprato.
50' | Chiusura determinante di Estupinan su Pellegrino, che protesta con l'arbitro Di Bello per un presunto fallo di mano del difensore rossonero.
45' | Di Bello "rovina" una stupenda giocata di Saelemaekers fischiando contro il belga un fallo di mano all'altezza del cerchio di centrocampo.
45' | Si riparte al Tardini con il Milan in vantaggio.
Cambio durante l'intervallo per il Parma: fuori un disastroso Ndiaye, dentro Troilo.
------
Il Milan pecca di fiducia e permette a Bernabé di riaprire i conti nel recupero. Per il resto, comunque, la formazione di Massimiliano Allegri si trova meritatamente in vantaggio dopo 45 minuti di pieno controllo, ma quella rete (favolosa) del centrocampista spagnolo non avrà assolutamente fatto piacere al tecnico rossonero.
------
45' + 4' | Fine primo tempo al Tardini. 2 a 1 per il Milan, con il Parma che ha riaperto i discorsi nel recupero dopo un primo tempo opaco dei padroni di casa.
45 + 1' | GOL DEL PARMA! Sinistro sotto l'incrocio bellissimo di Bernabé, l'ha riaperta il Parma.
45' | Assegnati 4 minuti di recupero.
45' | Nkunku caccia forte sul tocco di De Winter. Bravo Suzuki a respingere la conclusione di prima intenzione dell'attaccante del francese.
44' | Bene il Milan in questo finale di primo tempo, forte anche dei due gol che gli permettono di giocare più spensierato.
38' | OCCASIONE PARMA! Pavlovic si perde dentro l'area piccola Delprato, che in girata costringe Maignan ad una parata apparentemente semplice ma comunque difficile nel suo complesso.
36' | Conclusione dal limite di Modric. Il sinistro del croato si è spento scarico tra le braccia di Suzuki.
32' | Bell'azione del Milan, da sinistra verso destra, con il solito Saelemaekers che quasi dal fonto ha lasciato partire un buon cross allontanato da Valenti.
31' | Milan in gestione dopo il doppio vantaggio.
25' | GOOOOOL DEEEEEL MILAAAAAAN! Leao glaciale dal dischetto. La incrocia lì dove Suzuki non ci può arrivare neanche avendo indovinato l'angolo. 2 a 0 per i rossoneri.
24' | Di Bello conferma la sua scelta: calcio di rigore per il Milan.
23' | Di Bello viene richiamato al monitor per rivalutare il contatto Saelemaekers-Ndiaye.
21' | Check in corso per il calcio di rigore assegnato al Milan.
20' | Calcio di rigore per il Milan. Protagonista ancora una volta Saelemaekers, che ha subito fallo da un troppo irruento Ndiaye.
16' | L'aveva pareggiata il Parma con l'ex di turno Cutrone. Il 32 ducale era però in netta posizione di fuorigioco.
12' | GOOOOOL DEEL MILAAAAAN! Come un fulmine a ciel sereno Saelemaekers ha lasciato partire una conclusione dal limite dell'area di rigore che ha trafitto Suzuki, che poteva fare decisamente di più in questa situazione.
12' | Il Parma cerca di fare la partita gestendo tanto la palla.
9' | Intervento preziosissimo di Valenti che ha intercettato un traversone più che interessante destinato a un indisturbato Nkunku all'interno dell'area di rigore.
7' | Errore nel tocco di Rafael Leao, che avrebbe potuto letteralmente mandare in porta Nkunku.
3' | Cross tagliato di Pavlovic dentro l'area di rigore del Parma. Facile la presa per Suzuki.
1' | Subito Parma con il cross dalla sinistra di Lovrik finito tra le braccia di Maignan.
1' | Si parte al Tardini. È cominciata Parma-Milan!
------
Amici ed amiche di MilanNews benvenuti a tutti allo stadio Ennio Tardini, dove fra poco meno di un quarto d'ora il Milan scenderà in campo contro il Parma di Carlos Cuesta per l'undicesima giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/26. Partita importante, difficile, contro un avversario in difficoltà ed emergenza ma che la formazione di Massimiliano Allegri deve provare a battere per trovare continuità dopo l'ottima vittoria contro la Roma.. A fronte di questo, e del valore assoluto degli avversari, si pronostica essere una sfida molto avvincente, che vi inviatiamo a seguire minuto dopo minuto grazie al nostro live testuale. Restate con noi!!!
LE FORMAZIONI UFFICIALI DI PARMA-MILAN
PARMA (3-5-2): Suzuki; Ndiaye, Valenti, Britschgi; Delprato, Bernabè, Keita, Sorensen, Lovrik; Cutrone, Pellegrino. A disp. Corvi, Rinaldi, Benedyczak, Valeri, Begic, Hernani, Cremaschi, Djuric, Troilo, Trabucchi, Pilicco, Cardinali, Tigani, Konate. All. Carlos Cuesta.
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Estupinan; Nkunku, Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Tomori, Odogu, Bartesaghi, Athekame, Loftus-Cheek, Jashari, Pulisic. All. Massimiliano Allegri
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan