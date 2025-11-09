Il Milan è quel vizio di continuare a sprecare le occasioni

Il Milan di Massimiliano Allegri sarà anche il secondo attacco della Serie A, per il momento, ma continua a pagare un difetto che, se trascurato, può compromettere stagioni intere: la scarsa efficacia nella finalizzazione delle occasioni create. E le statistiche lo confermano, visto che la conversione finale delle occasioni create dal Diavolo è spesso insufficiente. Il dato sugli xG (Expected Goals) della formazione rossonera è di 1,52 a partita, mentre la media gol realizzati è di 1,55, dati coerente e che potrebbe confondere, visto che la vicinanza dei due valori non deve essere vista come positiva, bensì come un'ulteriore dimostrazione del fatto che la squadra non sta traducendo tutte le occasione potenziali in rete.

E ieri tra l'errore di Christian Pulisic a tu per tu con Suzuki e Saeleamaekers a porta vuota scegliere non saprei. Essenzialmente contro la formazione ducale è emersa ancora una volta questa caratteristiche, e quando l'obiettivo è alto, che si tratti di qualificazione in Champions League oppure del vertice della Serie A, questo genere di inefficienza non è accettabile.

Il Milan ha bisogno di fare la differenza nei momenti chiave, trasformare le occasioni in gol, la supremazia territoriale in punti. Allegri lo sa bene, così come i giocatori: è il momento di alzare l'asticella della lucidità, di dare concretezza, perché senza questa svolta anche la migliore delle rose rischia di rimanere al palo.