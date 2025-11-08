Parma-Milan, le formazioni ufficiali: torna Estupinan, Pulisic recuperato va in panchina

Parma-Milan, le formazioni ufficiali: torna Estupinan, Pulisic recuperato va in panchinaMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:24Primo Piano
di Manuel Del Vecchio

Queste le formazioni ufficiali di Parma-Milan, match valido per l’undicesima giornata di Serie A.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

PARMA (3-5-2): Suzuki; Ndiaye, Valenti, Britschgi; Delprato, Bernabè, Keita, Sorensen, Lovrik; Cutrone, Pellegrino. A disp. Corvi, Rinaldi, Benedyczak, Valeri, Begic, Hernani, Cremaschi, Djuric, Troilo, Trabucchi, Pilicco, Cardinali, Tigani, Konate. All. Carlos Cuesta.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Estupinan; Nkunku, Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Tomori, Odogu, Bartesaghi, Athekame, Loftus-Cheek, Jashari, Pulisic. All. Massimiliano Allegri