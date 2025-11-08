live mn Milan-Juventus (1-2): finisce qui, in Brianza vince la Vecchia Signora

90' + 4' | Finisce qui allo Sporitalia Village di Carate Brianza. Il Milan si fa rimontare dalla Juventus. Biggi decisivo.

90' + 3' | Ancora Juventus con Biggi che ha provato di sinistro a sorprendere Bouyer che invece era sulla traiettoria.

90' + 1' | La Juventus continua ad insistere nonostante la rete del vantaggio.

90' | 4 minuti di recupero.

88' | Cambio offensivo nel Milan: fuori Cissé, dentro Zaramella.

87' | GOL DELLA JUVENTUS! Entra e la ribalta Biggi. La Vecchia Signora l'ha ribaltata.

83' | Altro cambio nella Juventus: furoi Lopez, dentro Biggi.

79' | Immediata la reazione del Milan, con Di Siena che è andato vicinissimo alla rete del vantaggio rossonero.

78' | PARA BOUYER! Errore dal dischetto per la Juventus. Bouyer glaciale dagli undici metri contro Merola.

76' | Calcio di rigore per la Juventus. Fallo di Colombo su Merola.

69' | Cambio nel Milan: fuori Zukic, dentro Vechiu.

68' | OCCASIONE MILAN! Tartaglia aveva fatto tutto bene, stop e preparazione al tiro. È venuto meno sul più bello, la conclusione, che si è spenta alta sopra la traversa di Radu.

67' | Cartellino giallo per Cissé che commette un fallo tattico sulla ripartenza avversaria.

67' | Intercetto provvidenziale di Merola sul passaggio diretto a Scotti.

66' | Grande deviazione di testa di Colombo che difatti ha evitato che il traversone partito dalla destra arrivasse a un attaccante avversario.

64' | Conclusione niente male, al volo, di mancino, di Plazzotta, che però non è stata deviata da nessuno dei compagni nella porta di Radu.

62' | Doppio cambio nella Juventus, dentro Merola e Bellino.

61' | Contripiede quasi perfetto della Juventus. Bravo Bouyer in uscita bassa a bloccare l'avanzata avversaria.

60' | Calcio d'angolo per il Milan dopo una buona iniziativa del duo Tartaglia-Ossola.

56' | Vallana ha rischiato l'autogolo. Calcio d'angolo per il Milan.

55' | Cartellino giallo per Tartaglia dopo un intervento fuori luogo e fuori tempo su un avversario.

53' | Occasione Milan, con Mancioppi che non è riuscito a sfruttare un ottimo invito di Scotti ad altezza dischetto.

51' | Poche emozioni in questo inizio ripresa.

45' | Si riparte allo Sportitalia Village.

------

Primo tempo equilibrato allo Sportitalia Village, con il Milan che è riuscito a trovare il vantaggio grazie a Scotti per poi essere raggiunto dalla Juventus nel suo momento migliore.

------

45' | Finisce 1 a 1 il primo tempo allo Sportitalia Village. A Scotti risponde Grelaud.

40' | Muove la Juve, Milan che accetta questa fase della partita dove è costretto a difendere.

35' | Scotti vicino alla doppietta personale con una girata di testa finito di poco sul fondo.

33' | Squillo della Juventus con Finocchiaro, che dal limite dell'aria ha lasciato partire una conclusione che si è spenta alta sopra la traversa.

30' | Ci ha provato Plazzotta, che con una serpentina dentro l'area di rigore è arrivato a calciare in porta non impensierendo però più di tanto Radu.

20' | PAREGGIO DELLA JUVENTUS! Mezza papera di Bouyer, che si fa trafiggere sul suo palo da Grelaud.

15' | Numero da trquartista di Radu che da dentro l'area piccola dribbla Scotti e fa ripartire i suoi.

11' | Radu miracoloso su Scotti. Bravo il portiere della Juventus a restare in piedi ed intercettare la conclusione ravvicinata dell'attaccante del Milan.

8' | Esondante il Milan in avante, con la Juventus costretta a difendersi ed allontanare il pericolo con Rizzo.

5' | GOOOOOL DEEEL MILAAAAAN! Dopo cinque minuti capitan Scotti porta in vantaggio i suoi con una conclusione imprendibile per Radu.

5' | Il copione dei primi minuti di gioco vede il Milan gestire la palla e la Juventus attendere.

1' | Si inizia a Carate Brianza. È cominciata Milan-Juventus!

------

Amici ed amiche di MilanNews.it benvenuti a tutti allo Sportitalia Village di Carate Brianza, dove fra poco meno di 10 minuti avrà inizio la sfida tra Milan e Juventus valida per l'undicesima giornata del campionato di Primavera 1. Sarà una sfida ricca di fascino ed emozioni, che vi invitiamo a seguire grazie al nostro live testuale. Restate con noi!!!

MILAN-JUVENTUS, LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-3-3): Bouyer; Nolli, Zukic, Colombo, Tartaglia; Perera, Cissé, Mancioppi; Scotti, Plazzotta, Ossola. A disposizione: Bianchi, Pagliei, Dotta, Di Siena, Grilli, Seedorf, Zaramella, Petrone, Mazzeo. Angelicchio. Vechiu. Allenatore: Giovanni Renna.

JUVENTUS: Radu, Bamballi, Rizzo, Keutgen, Lopez, Finocchiaro, Verde, Vallana, Bassino, Grelaud, Tiozzo. A disposizione: Huli, Milia, Biggi, Leone, Durmisi, Contarini, Djahl, Sylla, Merola, Bellino, De Brul. Allenatore: Simone Padoin.