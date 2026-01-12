Partite troppo ravvicinate per il Milan, Bergomi: "Chi studia il calendario poi ce lo spiegherà..."

Il Milan è incappato nel secondo pareggio consecutivo per 1-1: i rossoneri, dopo lo stop di giovedì contro il Genoa a San Siro, si sono fermati anche al cospetto della Fiorentina allo stadio Artemio Franchi. Hanno fatto discutere nel pre-gara, le scelte della Lega Serie A di far giocare la gara solo 64 ore dopo l'ultima partita del Diavolo; nel post-gare invece ci si è concentrati sulle scelte di Allegri che ha deciso di applicare un ampio turnover. Questi sono stati i temi principali del Club in onda su Sky Sport 24.

Il commento di Beppe Bergomi, ex difensore e opinionista, sulla prestazione del Milan a Firenze: "Chi studia il calendario poi ce lo spiegherà: il Milan lo fanno giocare di venerdì contro il Cagliari e poi di giovedì contro il Genoa. Secondo me Allegri ha valutato tra le due partite, come più difficile, quella con il Como rispetto che quella contro la Fiorentina. Penso che l’abbia ragionata così. Poi comunque, il Milan nel primo tempo ha avuto tre palle gol eh…£