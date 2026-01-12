Ordine duro: “Chissà se Scaroni si è accorto che il Milan ha giocato due partite con pochissimo riposo”
Sul suo profilo X, Franco Ordine ha riportato la critica mossa da Marchegiani al Club ha evidenziato il pochissimo riposo che i rossoneri hanno avuto tra la partita di giovedì sera contro il Genoa e quella di Domenica pomeriggio contro la Fiorentina. In maniera ironica, il giornalista si è chiesto se Scaroni si fosse accorto di questa problematica, di fatto criticando ed evidenziando quindi la poca presenza del presidente del Milan. In calce al pezzo il tweet di Franco Ordine.
È intervenuto Marchegiani, a Sky per segnalare la stretta di tempo data al Milan tra giovedì col Genoa(rigioca stasera) e domenica a Firenze (ore 15). Dal club silenzio assoluto, chissà se Scaroni si è accorto. A Milanello felici:meno male che non hanno scelto di giocare alle 8! pic.twitter.com/XjmqUn6MOT— francesco ordine (@FrancescoOrdine) January 12, 2026
