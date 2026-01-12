Assogna: "Mi hanno colpito due cose della partita del Milan a Firenze"

Il Milan ha pareggiato per 1-1 la seconda partita consecutiva: prima a San Siro contro il Genoa e poi contro la Fiorentina all'Artemio Franchi. I rossoneri hanno dunque frenato un po' la loro corsa, specialmente rispetto alla vetta della classifica ma anche nella lotta per le prime quattro posizioni, pur non avendo interrotto la striscia di imbattibilità che è attiva dalla prima giornata del campionato. Per esprimere il suo commento sulla gara e sul momento del Diavolo, il giornalista Paolo Assogna ha parlato negli studi di Sky Sport.

Le dichiarazioni di Paolo Assogna sul Milan e la partita di Firenze: "Allegri non è stato fortunato con la disposizione del calendario e ha fatto scelte emergenziali: per Modric sarebbe stato pesante fargli fare due impegni così pesanti ravvicinati. Mi hanno colpito due cose: intanto la mancanza di freddezza di Pulisic davanti alla porta, che aveva costruito un’intesa naturale di Fullkrug, non un campione ma un profilo calcistico che ha sempre un significato; in negativo poi la perdita di compattezza nel secondo tempo, che è stata impressionante dopo un primo tempo di grande intensità e soluzioni offensive".