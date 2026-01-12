Spettacolare 3-2: il Barcellona vince la Supercoppa di Spagna battendo il Real Madrid
(ANSA) - ROMA, 11 GEN - Il Barcellona ha battuto il Real Madrid 3-2 a Gedda, in Arabia Saudita, nella finale della Supercoppa di Spagna e ha conquistato il trofeo. Il primo tempo si è chiuso in modo rocambolesco: dopo il gol di Raphinha (B) al 36', sono arrivati in pieno recupero quelli di Vinicius (R) al 47', Lewandowski (B) al 49' e Garcia (R) al 51'. Nella ripresa decisiva la rete di Raphinha al 73' che realizza così una doppietta e regala la Supecoppa ai blaugrana. Trema l'allenatore madrileno Xabi Alonso dopo un avvio di stagione non esaltante sulla panchina dei blancos. (ANSA).
