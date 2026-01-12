Ambrosini: "Non posso tenere fuori il Milan dallo Scudetto, perché ora ricomincia la Champions e questo peserà"

vedi letture

Massimo Ambrosini, ex calciatore del Milan, si è così espresso a Dazn sulla lotta Scudetto: "L'Inter non vince contro Juve, Milan e Napoli dal derby della seconda stella? E' fuori di dubbio che c'è un problema per l'Inter in queste partite, ora sono troppe partite per considerarlo un caso. Per me l'Inter, come organico e qualità di gioco, è superiore alle altre e bisogna capire perché non riesce a mostrarlo in queste partite. Lotta scudetto? Non posso tenere fuori il Milan, perché ora ricomincia la Champions e questo peserà. Inter e Napoli sono le più forti ma la Champions sposta, il Milan non si può tenere fuori".

FIORENTINA-MILAN, LE PAROLE DI ALLEGRI

"Diciamo che - ha dichiarato Massimiliano Allegri in conferenza stampa al termine di Fiorentina-Milan - forse mi sono spiegato male io coi ragazzi, perché non abbiamo capito ciò che è successo col Genoa e stasera lo abbiamo ripetuto. Mancavano 7 minuti, un'eternità. Per il pari abbiamo fatto bene, poi abbiamo avuto fretta, dovevamo avere più calma per costruire cose buone per portare a casa la vittoria. È un punto fatto, secondo pareggio. Da qui alla fine mancano 34-36 punti per la Champions in 19 partite. Dobbiamo lavorare e migliorare. È un momento in cui non riusciamo a far gol: dobbiamo assolutamente migliorare. Estupinan? È normale che quando giochi, poi stai fuori... Oggi ha fatto delle buone cose, altre meno buone. Come tutti. Il centrocampo oggi è stato tutto nuovo e per essere la prima volta che giocavano insieme hanno fatto pure una buona partita. Ma c'è bisogno di tutti: non possiamo andare avanti con 11 giocatori. Ne abbiamo di valore: Fullkrug, Ricci, Jashari... La rosa ha ottimi valori e c'è bisogno di fare dei cambi, soprattutto in questo periodo di partite ravvicinate. Rabiot non stava bene per un colpo col Genoa, ho preferito portarlo in panchina. Poi i cambi quando sono entrati hanno fatto bene. La difesa a quattro l'abbiamo provata anche col Genoa. Fino ad ora abbiamo fatto risultati col 3-5-2, poi dipende anche da come stanno i giocatori... Per caratteristiche si può giocare anche con un sistema diverso".