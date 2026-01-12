Polverosi non convinto da Jashari: "Tra lui e Modric ci sono due o tre categorie di differenza"
Nel corso del consueto appuntamento con il suo commento per Il Corriere dello Sport, Alberto Polverosi ha parlato di Fiorentina-Milan titolando il suo intervento "Due trend confermati":
"Era andata bene alla Fiorentina alla fine del primo tempo, è andata benissimo al Milan alla fine del secondo. Dalla partita del Franchi sono arrivate due conferme: i rossoneri continuano a perdere punti contro le squadre di bassa classifica, i viola continuano a migliorare prendendo sempre più fiducia nelle loro possibilità.
Per il secondo tempo vuoto del Milan d’istinto verrebbe voglia di dare la colpa ad Allegri: non è mai una bella idea lasciar fuori il miglior giocatore del campionato, anche se ha quarant’anni, anche se ha giocato giovedì scorso e rigiocherà giovedì prossimo. Proprio come dice Max, nel calcio esistono le categorie e fra Modric e Jashari ce ne sono due o tre di differenza [...]".
