Lo scrittore napoletano De Giovanni: "Scudetto? Vedo anche la Roma, più del Milan"

vedi letture

Dopo il 2-2 tra Inter e Napoli di domenica a San Siro, a prendere la parola a TMW Radio è stato lo scrittore napoletano e grande tifoso azzurro Maurizio De Giovanni che ha offerto un commento sulla gara ma anche sulla lotta Scudetto: "È il calcio che si dovrebbe vedere, un calcio europeo, grazie a Doveri, che ha fischiato poco e i giocatori si sono subito adeguati. Nessuno che si è rotolato per terra per ore o altri tipi di malcostume. All'estero il calcio è diverso, quello italiano è brutto. Non è che andando italiano si vende andando all'estero, lo si vende se anche qui è gradevole. ma è brutto nel gioco, a vedersi, fatto di simulazioni, maleducazione nei confronti degli arbitri e non solo".

Continua De Giovanni: "Sembrava di guardare la Premier, l'arbitro fischiava pochissimo. E' stata una grande partita.Era una partita fondamentale ieri, se avesse vinto l'Inter il campionato era finito. Sette punti senza scontri diretti non li riprendi più, anche se manca un girone intero. La lotta Scudetto la vedo anche con la Roma, più del Milan, che ha delle difficoltà anche con squadre inferiori".