Buffon: "Niente stage per l'Italia? Più forti anche di questo"

vedi letture

(ANSA) - GENOVA, 12 GEN - "Diciamo che in linea di massima non ci si aspettava nulla di diverso. Conoscevamo le difficoltà che avremmo affrontato. Secondo me domandare e proporre questo tipo di iniziativa era doveroso, purtroppo non c'è stata la possibilità, e basta. Dovremo essere più forti anche di queste cose ed essere ancora più determinati a conquistare questo obiettivo". Così Gianluigi Buffon, capo delegazione della Nazionale italiana, sul mancato stage per gli azzurri in vista dei play off per il Mondiale.

L'ex numero uno della Juve è stato protagonista questo pomeriggio al Carlo Felice di Genova in occasione del 'Teatro dei Campioni', evento per celebrare la chiusura di "Liguria 2025 - Regione Europea dello Sport". E sul futuro dell'Italia Buffon non ha dubbi: "Abbiamo molte motivazioni per pensare che parteciperemo ai prossimi Mondiali, la prima è che abbiamo una squadra forte, fatta di ragazzi in gamba, e con un allenatore giusto". (ANSA).