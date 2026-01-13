Il Milan prende informazioni su Goretzka per giugno a parametro zero

Nel mese di gennaio non ci si occupa solo dei rinforzi durante la finestra invernale ma si cercano anche le opportunità di giocatori prossimi alla scadenza. Ci sono due centrocampisti, di alto livello, che ancora non hanno rinnovato il proprio contratto in scadenza nel giugno 2026. Uno è Bernardo Silva del Manchester City e l'altro è Leon Goretzka del Bayern Monaco. A citare questi nomi è stato Gianluca Di Marzio nel corso di Calciomercato - L'Originale in onda su Sky Sport 24.

Di Marzio ha accostato soprattutto Leon Goretzka al Milan, sottolineando che il club rossonero avrebbe preso informazioni sul centrocampista tedesco classe 1995. Le sue parole: "Ci sono alcuni giocatori in scadenza a giugno, anche molto importanti, che stanno richiamando l'attenzione. Uno è Bernardo Silva accostato al Como, Napoli e Juventus; un altro è Goretzka che non ha ancora deciso se rinnovare col Bayern Monaco: anche il Milan ha preso informazioni. Sta cercando di capire se ci sono i margini, per capire la volontà del giocatore e soprattutto le pretese economiche: centrocampista ha 31 anni". L'interessamento del Milan sarebbe dunque per giugno e non per un rinforzo immediato.