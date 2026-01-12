Ramazzotti: "Di tutte le partite in cui è andato sotto, il Milan ne ha vinta solo una"

vedi letture

Andrea Ramazzotti, giornalista della Gazzetta dello Sport, è stato ospite sulle frequenze di Radio 24 nel corso della trasmissione Tutti Convocati per parlare del weekend appena trascorso di campionato e in particolare del Milan, fermato sul pareggio al Franchi di Firenze dalla Fiorentina terzultima in campionato. Di seguito il commento di Ramazzotti alla partita che ha consegnato ai rossoneri il secondo pareggio consecutivo.

Le parole di Andrea Ramazzotti sulla gara tra Fiorentina e Milan: "Fiorentina credo abbia fatto domenica la miglior partita della stagione, quella contro il Milan non è una squadra che può retrocedere, ha un organico superiore rispetto alle altre squadre in fondo alla classifica. Col Genoa il Milan ha tirato 33 volte verso la porta, ieri la Fiorentina ha concluso più del Milan che però ha sbagliato due palle e mezzo clamorose nel primo tempo. Di tutte le partite in cui è andato sotto, il Milan ne ha vinta solo una"