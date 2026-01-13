Buffon chiama Colombo: "Tutte le carte in regola per ambire alla Nazionale"
Gianlugi Buffon, ex portiere e capitano di Juventus e Nazionale Italiana, oggi capodelegazione azzurro, è stato intercettato dai microfoni della stampa a margine dell'evento "Teatro dei Campioni" che si è tenuto nella città di Genova. Tra i cronisti presenti anche i colleghi di Tuttomercatoweb.com che hanno raccolto alcune dichiarazioni di Buffon, il quale ha spaziato su diversi temi andando anche a toccare il momento positivo di Lorenzo Colombo, centravanti del Genoa in prestito dal Milan.
Uno come Colombo può entrare in orbita Nazionale?
"Vedendo quanto sta facendo ultimamente e anche le dichiarazioni di De Rossi, mi sembra un profilo con tutte le carte in regola per poter ambire alla Nazionale. Che lascia le porte aperte a tutti quelli che lo meritano, è un discorso meritocratico".
