Ordine sui casi Mkhitaryan-Fullkrug: “Auspicabile durante Open Var una spiegazione convincente”
Con un post sul suo profilo Instagram, il giornalista Franco Ordine ha commentato i due episodi analoghi ma differentemente valutati di Ostigard-Fullkrug e Mkhitaryan-Rrahmani.
Il giornalista richiede di fatto una spiegazione che possa far comprendere a tutti il perchè uno è stato considerato calcio di rigore e l'altro no, aggiungendo che nella sal Var di Lissone, in entrambe le partite, era presente il signor Di Paolo.
