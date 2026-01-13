Ordine sui casi Mkhitaryan-Fullkrug: “Auspicabile durante Open Var una spiegazione convincente”

di Andrea La Manna

Con un post sul suo profilo Instagram, il giornalista Franco Ordine ha commentato i due episodi analoghi ma differentemente valutati di Ostigard-Fullkrug e Mkhitaryan-Rrahmani.

Il giornalista richiede di fatto una spiegazione che possa far comprendere a tutti il perchè uno è stato considerato calcio di rigore e l'altro no, aggiungendo che nella sal Var di Lissone, in entrambe le partite, era presente il signor Di Paolo.