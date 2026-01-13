Criscitiello: "Quello di Milano non è mai rigore. E non deve esserlo mai. A favore di Milan, Inter, Juve, Sassuolo o Pisa"

Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, il direttore Michele Criscitiello si è così espresso sugli arbitri: "Conte non ha ragione ma ha straragione a urlare in faccia ad una classe arbitrale vergognosa e imbarazzante che non capisce che i campionati li deve decidere il campo, i calciatori e non un fischio sbagliato o una chiamata di Lissone. Non è un problema di Inter-Napoli. Non è colpa dell’Inter. Qui la colpa è di una classe arbitrale scarsa, di Doveri che dovrebbe essere il più bravo invece deve solo smettere di arbitrare e di un designatore che dice tutto e il contrario di tutto in base agli eventi e alle settimane. Se fate una ricerca su quello che pensa Rocchi dei pestoni sui piedi è imbarazzante. Quello di Milano non è mai rigore. E non deve esserlo mai. A favore di Milan, Inter, Juve, Sassuolo o Pisa. Quelli non sono rigori. Punto. Stop. Cinema finito. Non parlateci di regolamento e non fate finte lezioni dell’AIA".

L'OPINIONE DI CESARI

Durante la puntata di ieri sera di Pressing, l'ex arbitro Graziano Cesari ha analizzato l'episodio Ostigard-Fullkrug di Milan - Genoa in relazione al rigore fischiato durante Inter - Napoli per il pestone di Rrahmani su Mkhitaryan. Due episodi simili che però non sono stati valutati allo stesso modo, in maniera errata secondo Cesari che definisce quello di giovedì sera rigore netto. Queste le sue parole:

"Il piede sinistro di Ostigard che va a colpire il piede sinistro di Fullkrug. Chiaramente sta cercando di colpire il pallone. Io ho chiamato di Paolo e mi ha detto che nel caso di Milan Genoa era VAR mentre in Inter Napoli era AVAR. Questo intervento è scorretto e va punito assolutamente"