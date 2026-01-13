Fullkrug rivela il suo soprannome e le sue passioni oltre al calcio

Niclas Fullkrug, nuovo attaccante rossonero arrivato durante il mercato di gennaio dal West Ham, ha dichiarato a DAZN:

Ti piace il tuo soprannome? Come ti chiamano le persone?

"Nessuno mi ha mai chiamato così. Ma è più tipo Nick. Più italiano (ride. ndr). Di solito tutti mi chiamano Fuller. Questo è il mio soprannome, ma oramai qui in Italia ci sono abituato. Perché mi piace la cultura, la lingua, molto scorrevole. Mi piace il flusso della lingua. E si, non vedo l'ora di parlare italiano anche io. Ho già iniziato e parlarlo per la maggior parte lo capisco, e sì, è una bella cosa".

Conosci qualche parola in italiano?

"Posso già dire qualcosa, ma ovviamente è solo un po' di conversazione leggera, tipo "Come stai", "Tutto bene", "Mi chiamo Niklas", tutte queste cose. "Da dove vieni?". Però, per me, la cosa più importante è che ho un allenatore italiano e devo cercare di capirlo il più velocemente possibile, perché tutte le riunioni sono in italiano e devo capire cosa si dice. E la maggior parte delle volte capisco. Per me è una bella sfida, oltre alla sfida del calcio, è una bella sfida imparare una nuova lingua, pensare in una nuova lingua, secondo me è molto, molto utile anche per il cervello. E si, voglio imparare la lingua il prima possibile".

Cosa ti piace fare fuori dal campo?

"Sono un tipo molto tranquillo. Ho mia moglie e mia figlia con me. Mi piace godermi il tempo con loro. Senza troppi problemi, più che altro recuperare e stare insieme, fare cose per mia figlia, fare cose in famiglia. Nulla di troppo interessante a dire la verità (ride, ndr)".

Come va il tuo rapporto con il cibo italiano?

"Amo cucinare, mia moglie cucina molto bene. Ho già provato tanto, la cucina a Milanello è incredibile. Me la godrò, in modo salutare".