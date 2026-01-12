Roma, El Shaarawy: "Possiamo fare meglio negli scontri diretti per puntare alla Champions"

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - "Nel secondo tempo abbiamo messo un altro spirito. Dopo la sconfitta contro l'Atalanta, poi ci siamo rialzati contro il Lecce ora dobbiamo continuare così e puntare in alto". Lo ha detto Matias Soulé a DAZN dopo al vittoria contro il Sassuolo. "Abbiamo bisogno di tutti in questo momento, non pensiamo al mercato - ha aggiunto -. Giocatori come El Shaarawy poi ci servono nella squadra. Lui ha tantissima esperienza".

Durante l'intervista, insieme all'argentino, presente anche Stephan El Shaarawy, da cui piedi è nato il gol di Soulé. "Gli regalerò un vino", scherza l'ex Juve e Frosinone. "Rispetto agli altri anni - ha concluso El Shaarawy - sto avendo meno continuità, ma il mio obiettivo è entrare e dare il massimo. Siamo una Roma forte e dobbiamo rimanere in alto. Possiamo fare meglio negli scontri diretti per puntare alla Champions". (ANSA).