Repice sull’episodio di Mkhitaryan: “Giusto per il regolamento ma non sono rigori da dare, vanno contro lo spirito del calcio”

Con un reel sul suo profilo Instagram, il radiocronista Francesco Repice ha commentato il rigore fischiato ai danni di Mkhitaryan e del fatto che, secondo lui, questi rigori sono corretti per il regolamento in vigore ma che non sarebbero mai da fischiare perchè tradiscono lo spirito del gioco. Questo il suo commento:

"Giuro che non mi interessa se fosse o meno rigore, lo è sicuramente per il regolamento che c'è in questo momento. Io non sono nè tifoso dell'Inter nè tifoso del Napoli, come tutti sapete sono tifoso della Roma. Però lo dico per quello che è il pallone nei miei pensieri, nei miei ricordi, nella mia memoria, il pallone del quale mi sono innamorato io. A bocce ferme qualcuno deve andare a riferirsi al border, gli addetti ai lavori in particolare, perchè queste sono azioni che non possono essere punite con il calcio di rigore ma non perchè fosse a favore dell'Inter, del Napoli, anche quello a favore del Napoli nella partita d'andata, anche lì secondo me non è un rigore che si può concedere, che si può dare, per il calcio che ho vissuto io e con il quale sono cresciuto io. Che al border se ne rendano conto, che prendano per oro colato i suggerimenti che gli dà chi va in campo quindi dei calciatori perchè altrimenti si tradisce lo spirito del gioco"