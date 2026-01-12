Cesari: “Ostigard colpisce il piede di Fullkrug: rigore netto”

Durante la puntata di ieri sera di Pressing, l'ex arbitro Graziano Cesari ha analizzato l'episodio Ostigard-Fullkrug di Milan - Genoa in relazione al rigore fischiato durante Inter - Napoli per il pestone di Rrahmani su Mkhitaryan. Due episodi simili che però non sono stati valutati allo stesso modo, in maniera errata secondo Cesari che definisce quello di giovedì sera rigore netto. Queste le sue parole:

"Il piede sinistro di Ostigard che va a colpire il piede sinistro di Fullkrug. Chiaramente sta cercando di colpire il pallone. Io ho chiamato di Paolo e mi ha detto che nel caso di Milan Genoa era VAR mentre in Inter Napoli era AVAR. Questo intervento è scorretto e va punito assolutamente"