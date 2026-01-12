MN - Pavlovic e i 9 punti di sutura: verrà valutato giorno per giorno verso Como

La trasferta di Firenze, oltre ad un pareggio agguantato in extremis, ha lasciato anche una situazione da monitorare giorno dopo giorno: si tratta di Strahinja Pavlovivc, che dopo uno scontro duro con Comuzzo su un calcio d'angolo ha rimediato una ferita all'arcata sopraccigliare che gli è valsa ben 9 punti di sutura.

Il serbo verrà valutato giorno per giorno in vista della sfida di giovedì sera contro il Como.

di Antonio Vitiello.