Serie A, la classifica aggiornata: la Juve raggiunge Napoli e Roma al terzo posto

Si chiude la ventesima giornata del campionato di Serie A Enilive. La Juventus ha risposto alla grande alla vittoria della Roma e approfitta dei pareggi delle prime tre: 5-0 alla Cremonese, con giallorossi e Napoli raggiunti in classifica a quota 39, a un solo punto dal Milan e a 4 dall'Inter. La classifica vede cinque squadre in quattro punti: i recuperi nella settimana rimetteranno tutto in equilibrio. Per la Cremonese altra battuta d'arresto, situazione ancora non allarmante ma è necessario invertire la rotta.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 43*

Milan 40*

Napoli 39*

Roma 39

Juventus 39

Como 34*

Atalanta 31

Lazio 28

Bologna 27*

Udinese 26

Sassuolo 23

Torino 23

Cremonese 22

Parma 21*

Genoa 19

Cagliari 19

Lecce 17*

Fiorentina 14

Verona 13*

Pisa 13

* una partita in meno