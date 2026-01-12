Serie A, la classifica aggiornata: la Juve raggiunge Napoli e Roma al terzo posto

di Antonello Gioia

Si chiude la ventesima giornata del campionato di Serie A Enilive. La Juventus ha risposto alla grande alla vittoria della Roma e approfitta dei pareggi delle prime tre: 5-0 alla Cremonese, con giallorossi e Napoli raggiunti in classifica a quota 39, a un solo punto dal Milan e a 4 dall'Inter. La classifica vede cinque squadre in quattro punti: i recuperi nella settimana rimetteranno tutto in equilibrio. Per la Cremonese altra battuta d'arresto, situazione ancora non allarmante ma è necessario invertire la rotta.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 43*
Milan 40*
Napoli 39*
Roma 39
Juventus 39
Como 34*
Atalanta 31
Lazio 28
Bologna 27*
Udinese 26
Sassuolo 23
Torino 23
Cremonese 22
Parma 21*
Genoa 19
Cagliari 19
Lecce 17*
Fiorentina 14
Verona 13*
Pisa 13

* una partita in meno