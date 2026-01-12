Juve esagerata: cinquina alla Cremonese. Autogol Terracciano
La Juventus non si ferma più ed esagera nel posticipo del lunedì valido per la ventesima giornata del campionato di Serie A Enilive. I bianocneri di Luciano Spalletti vincono 5-0 in casa contro la Cremonese, mettendo in campo una grandissima dimostrazione di forza e dando un segnale a tutte le squadre là davanti in classifica. Partita virtualmente risolta nei primi 35 minuti del primo tempo con le reti di Bremer, David e Yildiz. Nella ripresa un autogol di Terracciano e la rete di McKennie fissano il punteggio finale.
20ESIMA GIORNATA DI SERIE A - LE PARTITE
10/01/2026 Sabato 15.00 Como-Bologna 1-1
10/01/2026 Sabato 15.00 Udinese-Pisa 2-2
10/01/2026 Sabato 18.00 Roma-Sassuolo 2-0
10/01/2026 Sabato 20.45 Atalanta-Torino 2-0
11/01/2026 Domenica 12.30 Lecce-Parma 1-2
11/01/2026 Domenica 15.00 Fiorentina-Milan 1-1
11/01/2026 Domenica 18.00 Verona-Lazio 0-1
11/01/2026 Domenica 20.45 Inter-Napoli 2-2
12/01/2026 Lunedi 18.30 Genoa-Cagliari 3-0
12/01/2026 Lunedì 20.45 Juventus-Cremonese 5-0
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan