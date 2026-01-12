Il commento del club a Fiorentina-Milan: "Dopo Cagliari si sta rallentando e l'1-1 lascia (ancora) dell'amaro in bocca"

Si riporta di seguito il commento dell'AC Milan, attraverso il sito ufficiale del club, a Fiorentina-Milan (1-1):

"Il Milan esce con un pareggio per 1-1 da Firenze nella 20ª giornata di Serie A 2025/26. Un pomeriggio difficile, con la Fiorentina che è passata in vantaggio a metà ripresa grazie a Comuzzo. I rossoneri, però, non si sono arresi e hanno recuperato al novantesimo grazie a Nkunku, servito da Fofana. Questo pari, il secondo di fila in rimonta dopo quello col Genoa, mantiene il Diavolo in seconda posizione in classifica a quota 40 punti. La squadra di Allegri prosegue nella sua striscia senza sconfitte in campionato, anche se dopo Cagliari sta rallentando e questo verdetto lascia (ancora) dell'amaro in bocca: per le occasioni mancate nel primo tempo, per essere stati sottotono nel secondo, per il rischio di perderla nel finale.

I rossoneri hanno comunque mostrato carattere e determinazione, reagendo bene allo svantaggio e cercando il gol senza mai mollare. La gara è stata tosta, ricca di occasioni. Allegri ha optato per il classico 3-5-2 ma modificandolo parecchio nelle scelte degli uomini in partenza, complice un periodo di calendario senza sosta, effettuando dei cambi importanti nel corso della gara che hanno dato nuova energia. L'ingresso di Nkunku è stato decisivo (quarto gol stagionale), sottolineando anche la buona ora di gioco di Füllkrug all'esordio dall'inizio. Nonostante qualche problema ed errore, il Milan ha ridimostrato di avere voglia, forza e unione. Leggero riposo, poi al lavoro per migliorare: giovedì 15 gennaio alle 20.45 si tornerà in campo a domicilio del Como".