Agresti: "Il Milan, tra Genoa e Fiorentina, doveva prendersi sei punti, o almeno quattro, e ha rischiato di restare a zero"

Stefano Agresti, vice direttore de La Gazzetta dello Sport, si è così espresso su La Rosea commentando il match del Milan contro il Genoa: "L''Inter conserva tre punti di vantaggio sulla seconda ma non scappa, il Napoli rimane intruppato nel gruppo, intanto Milan, Roma e Juve (se stasera batterà la Cremonese) nonostante tutto sono lì vicine. Con quali possibilità di spuntarla? Certo meno rispetto alla squadra di Chivu e anche a quella di Conte, ma tenere il loro passo mette anche Allegri, Gasperini e Spalletti nelle condizioni di poter provare a giocarsela.

Il Milan ha lasciato altri due punti contro una squadra che lotta per la salvezza - prima il Genoa, poi la Fiorentina - e anche stavolta ha ripreso la partita per i capelli e ha rischiato di perderla all'ultimo respiro (dal rigore di Stanciu alla traversa di Brescianini). Doveva prendersi sei punti, o almeno quattro, e ha rischiato di restare a zero. Contro le ultime, i rossoneri sbuffano. I pareggi delle prime tre offrono alla Juve l'opportunità di rifarsi sotto, anche se non bisogna dimenticare che Inter, Milan e Napoli in settimana recupereranno le gare rinviate per la Supercoppa. Spalletti ha vinto quattro delle ultime cinque gare e ha dominato l'unica che ha pareggiato. I segnali sono molto incoraggianti, Luciano ha cambiato volto ai bianconeri ma battere la Cremonese non è scontato. Basta vedere cosa succede al Milan con le piccole. O cosa è accaduto alla stessa Juve con il Lecce".