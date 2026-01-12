Bianchin: "Vedendo Estupinan, qualcuno oggi rimpiange il vecchio Theo… dove vecchio non è da intendere in senso anagrafico ma storico"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it su Pervis Estupinan: "Sembra un uomo in crisi di identità. Sbaglia giocate semplici – nel primo tempo, in costruzione, ha liberato al tiro… Gudmundsson – e dà l’impressione di essere in confusione. Errori tecnici, scelte sbagliate, sopravvalutazione del pericolo come nell’azione in cui ha speso un cartellino giallo per fermare Kean, che stava ripartendo ma era pur sempre all’altezza della linea del centrocampo.

Ci sono un paio di precedenti che aleggiano su Milanello perché il Milan negli ultimi anni con i terzini ha vissuto storie tese. Tranquillità, poca. Theo Hernandez è passato nella scorsa stagione da vice capitano e stella del Milan a indesiderato disturbatore da spogliatoio. L’Al Hilal ha messo tutti d’accordo ma qualcuno oggi rimpiange il vecchio Theo… dove “vecchio” non è da intendere in senso anagrafico ma storico: il Theo che i milanisti rimpiangono è quello del triennio 2019-2022, certo non l’ultimo. Il grande precedente però è Emerson Royal, che un anno fa ha vissuto una parabola simile a quella di Estupinan e ha rotto con i tifosi: per loro, lui non era da Milan; per lui, loro erano troppo duri con lui. Probabile avessero ragione entrambi. Più indietro nel tempo, nel post-scudetto ha colpito Sergiño Dest, arrivato dal Barcellona ma mai in grado di dare una mano. I migliori, alla fine, sono stati due ragazzi: Jimenez e Bartesaghi".