Udinese, Zaniolo (già squalificato contro l'Inter) decide di operarsi al ginocchio: starà fuori due settimane
di Antonello Gioia
(ANSA) - TRIESTE, 11 GEN - "Purtroppo nell'allenamento prima della partita contro il Torino ho sentito un piccolo fastidio al ginocchio. Ora mi devo fermare per un piccolissimo intervento al ginocchio che mi permetterà di tornare ancora più forte nel giro di un paio settimane". Lo ha annunciato Nicolò Zaniolo sui propri profili social. (ANSA).