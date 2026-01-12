Udinese, Zaniolo (già squalificato contro l'Inter) decide di operarsi al ginocchio: starà fuori due settimane
(ANSA) - TRIESTE, 11 GEN - "Purtroppo nell'allenamento prima della partita contro il Torino ho sentito un piccolo fastidio al ginocchio. Ora mi devo fermare per un piccolissimo intervento al ginocchio che mi permetterà di tornare ancora più forte nel giro di un paio settimane". Lo ha annunciato Nicolò Zaniolo sui propri profili social. (ANSA).
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
