La prima di Rosenior con il Chelsea era facile, ma è stata vinta: 5-1 al Charlton

(ANSA) - LONDRA, 10 GEN - Parte con una vittoria l'esperienza di Liam Rosenior, ex allenatore dello Strasburgo, sulla panchina del Chelsea, guidando la squadra alla vittoria per 5-1 in casa del Charlton Athletic (seconda divisione) nel terzo turno di FA Cup, rivelatosi invece fatale al Tottenham, eliminato dall'Aston Villa (2-1). Il 41enne tecnico ha tenuto a riposo la maggior parte degli abituali titolari (Palmer, James, Gusto), ma questo non ha impedito ai Blues di assicurarsi una comoda vittoria al Valley, lo stadio nel quartiere di Greenwich, sud-est di Londra. Il Chelsea ha assediato la neopromossa squadra di Championship, e questo dominio ha dato i suoi frutti prima dell'intervallo con una bella girata al volo di Jorrel Hato (45'+5), il terzino sinistro diciannovenne che ha sostituito lo squalificato Marc Cucurella. Un colpo di testa di un altro difensore, Tosín Adarabioyo (50') e un tiro dell'attaccante Marc Guiu (62') hanno ampliato il vantaggio. L'ala Pedro Neto (90'+1) e poi Enzo Fernández (90'+4) su rigore hanno completato la cinquina.

L'avversario sarà molto più ostico mercoledì, quando ospiterà l'Arsenal nell'andata della semifinale di Coppa di Lega. In precedenza, l'Aston Villa si era qualificato per il quarto turno con una vittoria per 2-1 sul Tottenham, che la partita l'ha persa nel primo tempo, punito dalle reti di Emiliano Buendia (22', 1-0) e Morgan Rogers (45'+3'). Randal Kolo Muani, subentrato all'infortunato Richarlison, ha innescato la rimonta dopo l'intervallo con l'assist per Wilson Odobert, che ha dimezzato lo svantaggio al 54'. (ANSA).