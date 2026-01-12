Jashari vince la Scarpa d’Oro 2025 come miglior giocatore del campionato belga

Il centrocampista svizzero rossonero Ardon Jashari ha vinto un premio individuale per niente banale ovvero la Scarpa d'Oro 2025 per essere stato il miglior giocatore del campionato belga. Gli sono bastati solo 6 mesi per dimostare la propria superiorità er il proprio talento. Il 30 del Milan ha ritirato il premio ieri dopo la trasferta di Firenze dove ha giocato titolare per la prima volta in Serie A. Nel 2025 Ardon ha giocato 20 partite in Belgio tra campionato e play-off per il titolo: 2 gol segnati e 2 assist forniti.

Un premio che sicuramente conferma le capacità e la futuribilità del giocatore che arrivato al Milan, un salto che a prescindere non è mai facile, che è stato ulteriormente complicato da un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per diversi mesi. Servirà tempo per la condizione, per l'ambientamento in un campionato molto particolare e difficile come quello Italiano, ma è proprio col tempo che emergeranno sempre di più le qualità indiscusse di questo calciatore.