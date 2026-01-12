Marchegiani: "Giocare giovedì sera e domenica alle 15: difficile preparare una partita bene"

Il Milan è incappato nel secondo pareggio consecutivo per 1-1: i rossoneri, dopo lo stop di giovedì contro il Genoa a San Siro, si sono fermati anche al cospetto della Fiorentina allo stadio Artemio Franchi. Hanno fatto discutere nel pre-gara, le scelte della Lega Serie A di far giocare la gara solo 64 ore dopo l'ultima partita del Diavolo; nel post-gare invece ci si è concentrati sulle scelte di Allegri che ha deciso di applicare un ampio turnover. Questi sono stati i temi principali del Club in onda su Sky Sport 24.

Il commento di Luca Marchegiani, ex portiere e opinionista, sulla partita del Milan a Firenze: "Le partite del Milan si somigliano molto, al di là del fatto che va detto che la squadra aveva recuperato pochissimo: giocare giovedì sera e giocare domenica alle 15, è difficile preparare una partita bene. Secondo me il Milan non riesce ad avere il controllo della partita per il tempo che dovrebbe quando affronta avversari che sulla carta sono peggiori. Se giochi uno scontro diretto puoi anche permetterti di lasciare il pallino nelle mani degli altri, quando giochi con squadre inferiori devi avere un controllo della partita superiore".