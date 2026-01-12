Dato clamoroso: l'Inter non batte Milan, Napoli e Juve da 14 partite consecutive

vedi letture

Inter-Napoli è stata una partita accesa e ricca di colpi di scena con i gol di Dimarco, Calhanoglu e la doppietta di McTominay a tenere apertissima la lotta Scudetto. Il 2-2 fa contento il Napoli (e il Milan), ma lascia l'amaro in bocca ai nerazzurri che, ancora una volta, non sono riusciti a portare a casa l'intera posta in palio in un big match. A partire dal campionato scorso, infatti, l’Inter non ha mai vinto nessuna delle ultime 14 sfide contro Napoli, Milan e Juventus considerando tutte le competizioni: il bilancio registra infatti sette pareggi e sette sconfitte.

Al termine del match, Christian Chivu, allenatore nerazzurro, si è così espresso a Dazn sull'argomento: “Cosa vuol dire che non vinciamo da 14 partite contro Juve, Milan e Napoli? Io parlo di questa partita: si sono affrontate due squadre forti che hanno fatto di tutto per vincere. C'è rammarico per essere andati due volte in vantaggio e non aver mantenuto la lucidità di portarla a casa, ma c'è pure il merito degli avversari anche che ci hanno creduto. Rimaniamo col rammarico di non aver vinto lo scontro diretto, ma si va avanti: questo campionato sarà una battaglia punto a punto tra 4-5 squadre. Ne eravamo consapevoli e sarà così fino alla fine”.