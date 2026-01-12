Ramazzotti: "Il Milan è tornato ad essere quello che ha perso alla prima giornata contro la Cremonese e ha lasciato per strada punti contro Pisa, Parma e Sassuolo"

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul Milan dopo la sfida alla Fiorentina: "Il passo non è da scudetto. Perché se il Milan non ha ancora perso scontri diretti ed è imbattuto contro le formazioni della parte sinistra della classica, contro quelle del lato destro continua a stentare. Le vittorie contro Verona e Cagliari tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026 (forse) hanno illuso: con il Genoa e la Fiorentina i rossoneri sono tornati a essere quelli che hanno perso alla prima giornata contro la Cremonese e hanno lasciato per strada punti contro Pisa, Parma e Sassuolo. E in entrambi i casi poteva finire peggio, visti il rigore sbagliato giovedì da Stanciu e la traversa colpita ieri da Brescianini.

«Ci sono momenti della partita - ha sottolineato Allegri - che vanno gestiti meglio: dopo l’1-1, con sette minuti di recupero, bisognava far girare la palla e schiacciare la Fiorentina nella sua metà campo. Servivano più calma e attenzione. Evidentemente non mi sono spiegato bene (ironico, ndr) perché abbiamo commesso gli stessi errori fatti con il Genoa»".