Luka l'infaticabile: contro il Parma fa undici su undici

E menomale che il 40enne Luka Modric andava gestito. Sicuramente Massimiliano Allegri lo farà, casomai facendogli svolgere carichi di lavoro meno pesanti dalle parti di Milanello, ma conoscendo il personaggio è davvero difficile pensare che il croato accetti un trattamento diverso rispetto ai suoi compagni, lui che con qualità, esperienza e carisma li sta guidando in questa stagione di Serie A.

Luka l'infaticabile

Quando è arrivato al Milan in molti pensavano che Luka Modric potesse sì giocare, ma attuando una gestione più che oculata del suo fisico considerando i 40 anni di età. Invece in questi primi 3 mesi di stagione il croato si è dimostrato essere infaticabile, anche perché questa sera a Parma farà undici partite su undici da titolare in Serie A.

Numeri da primato (e campione senza tempo)

Luka Modric andava gestito, ma invece è lui a gestire questo Milan. Fino a questo momento solo il 26enne Matteo Gabbia ha giocato più di lui, ben 900 minuti, mentre quelli del croato sono "fermi" a 875, 25 in meno. Ma questa è l'unica statistica dove il 14 rossonero è secondo, anche perché è primo per passaggi riusciti (38), cross tentati (7), recuperi (7), tocchi (6), occasioni create (2), oltre che per passaggi riusciti nella metà campo avversaria (8).