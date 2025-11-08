live mn

Verso Parma-Milan: Nkunku confermato, due ballottaggi per Allegri

di Lorenzo De Angelis

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2):

16 Maignan
5 De Winter 46 Gabbia, 31 Pavlovic
56 Saelemaekers, 19 Fofana, 14 Modric, 4 Ricci, 2 Estupinan
18 Nkunku, 10 Leao

A disposizione: 1 P.Terracciano, 37 Pittarella, 23 Tomori 27 Odogu, 33 Bartesaghi, 24 Athekame, 8 Loftus-Cheek, 30 Jashari, 11 Pulisic. 
Allenatore: Massimiliano Allegri

13.30 - LA SQUADRA ARBITRALE DI PARMA MILAN
Arbitro: DI BELLO
Assistenti: ROSSI M. – SCATRAGLI
IV: DI MARCO
VAR: MAGGIONI
AVAR: MARINI

13.00 - I convocati del Parma per la sfida di questa sera. Portieri: 40 Corvi, 66 Rinaldi, 31 Suzuki. Difensori: 27 Britschgi, 15 Delprato, 18 Løvik, 3 Ndiaye, 63 Trabucchi, 37 Troilo, 5 Valenti, 14 Valeri. Centrocampisti: 19 Begić, 10 Bernabé, 25 Cremaschi, 23 Hernani Jr, 16 Keita, 79 Konate, 65 Plicco, 22 Sørensen, 77 Tigani. Attaccanti: 7 Benedyczak, 75 Cardinali, 32 Cutrone, 30 Djurić, 9 Pellegrino.

12.30 - Ballottaggi: Tomori-De Winter, Ricci-Loftus-Cheek, Estupinan-Bartesaghi

Amici ed amiche di MilanNews.it buon sabato a tutti. Dopo l'importante vittoria di domenica scorsa contro la Roma, il Milan di Massimiliano Allegri sarà quest'oggi ospite del Parma di Carlos Cuesta per l'undicesima giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026. Una sfida importante, difficile, da vincere per tornare almeno per una notta in vetta della classifica. Grazie al nostro live testuale potrete rimanere aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno dal ritiro rossonero. Restate con noi!!!