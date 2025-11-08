Verso Parma-Milan: Nkunku confermato, due ballottaggi per Allegri
PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2):
16 Maignan
5 De Winter 46 Gabbia, 31 Pavlovic
56 Saelemaekers, 19 Fofana, 14 Modric, 4 Ricci, 2 Estupinan
18 Nkunku, 10 Leao
A disposizione: 1 P.Terracciano, 37 Pittarella, 23 Tomori 27 Odogu, 33 Bartesaghi, 24 Athekame, 8 Loftus-Cheek, 30 Jashari, 11 Pulisic.
Allenatore: Massimiliano Allegri
13.30 - LA SQUADRA ARBITRALE DI PARMA MILAN
Arbitro: DI BELLO
Assistenti: ROSSI M. – SCATRAGLI
IV: DI MARCO
VAR: MAGGIONI
AVAR: MARINI
13.00 - I convocati del Parma per la sfida di questa sera. Portieri: 40 Corvi, 66 Rinaldi, 31 Suzuki. Difensori: 27 Britschgi, 15 Delprato, 18 Løvik, 3 Ndiaye, 63 Trabucchi, 37 Troilo, 5 Valenti, 14 Valeri. Centrocampisti: 19 Begić, 10 Bernabé, 25 Cremaschi, 23 Hernani Jr, 16 Keita, 79 Konate, 65 Plicco, 22 Sørensen, 77 Tigani. Attaccanti: 7 Benedyczak, 75 Cardinali, 32 Cutrone, 30 Djurić, 9 Pellegrino.
12.30 - Ballottaggi: Tomori-De Winter, Ricci-Loftus-Cheek, Estupinan-Bartesaghi
Amici ed amiche di MilanNews.it buon sabato a tutti. Dopo l'importante vittoria di domenica scorsa contro la Roma, il Milan di Massimiliano Allegri sarà quest'oggi ospite del Parma di Carlos Cuesta per l'undicesima giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026. Una sfida importante, difficile, da vincere per tornare almeno per una notta in vetta della classifica. Grazie al nostro live testuale potrete rimanere aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno dal ritiro rossonero. Restate con noi!!!
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan