Garlando: "Gli amici spifferano che Tonali tornerebbe di corsa al Milan e che l'antico amore non si è mai spento"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con la sua rubrica "La Sveglia", per La Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando ha parlato di un possibile ritorno al Milan di Sandro Tonali, che nel post partita di Newcastle-Athletic Club, di cui è stato MVP, non ha garantito di restare in Inghilterra per altri 10 anni:

"Zlatan Ibrahimovic raccontava in “Adrenalina”: «Il primo anno, Sandro è rimasto intrappolato nel sogno. Si guardava attorno e si ripeteva: questa è la squadra che sognavo da bambino... Quest’anno è entrato nella vita vera. Ora si ripete: sono un giocatore del Milan e gioca. È un panzer lì in mezzo». E così, Sandro Tonali ha vinto lo scudetto. Sembrava predestinato a 10 anni di Diavolo con la fascia al braccio, per carisma e amore profondo, invece è volato in Premier. Al Milan servivano i 64 milioni del Newcastle, a Sandro non facevano schifo i 7 milioni di ingaggio. Sconcerto popolare: un giovane capitano innamorato dovrebbe essere un bene non commerciabile. Ma, nelle ultime ore, quello stesso popolo ha vibrato: «Sandro torna!». Per scatenare il sogno è bastata una mezza frase di Tonali («Non voglio dire che resterò al Newcastle per 10 anni...»).

Ok, il principe Sandro, prigioniero nella torre del Nuovo Castello, è poco credibile con quel che guadagna, ma gli amici spifferano che tornerebbe di corsa e che l’antico amore non si è mai spento. Il Milan, costretto a cedere Reijnders, senza introiti di Champions, può permetterselo? Questo è un altro piano. Qui si ragiona di sogni. E allora immaginiamo Nicolò Barella da Casteddu e Sandro Tonali da Nuovo Castello, ex bambini innamorati dei rispettivi colori, pilastri azzurri, capitani italiani, che s’incamminano verso il centro del campo, in una appassionata cornice da derby , nel nuovo, sfavillante, San Siro. Ci sembrerebbero Sandro Mazzola e Gianni Rivera in quello vecchio, preceduti dall’arbitro Lo Bello e dal vigile urbano col cappotto".