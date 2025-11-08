Nevio Scala sul nuovo Milan di Allegri: "È un osso duro"

Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, il doppio grande ex Nevio Scala, giocatore in rossonero ed allenatore in gialloblù, ha presentato la sua partita del cuore, Parma-Milan, in programma questa sera alle 20.45.

E fu sempre in un Parma-Milan il 19 novembre del 1995, che lei fece esordire il diciassettenne Gigi Buffon e regalò al mondo dl calcio il miglior portiere dell’epoca moderna

"«Era una sfida di alta classifica. Luca Bucci, portiere titolare, era infortunato. Avevo Nista, che era il vice, ma durante la settimana seguii con attenzione Gigi. Parava tutto. Zola, Stoichkov , Asprilla non riuscivano a fargli gol. Parlai con il mio preparatore dei portieri, Enzo Di Palma, e decisi di rischiare. Mi andò bene. Finì 0-0. Gigi parò tutto. Un fenomeno, anche se non era ancora maggiorenne".

E oggi per chi batte il cuore di Nevio Scala?

"Il calcio lo seguo con distacco. Penso alla mia famiglia, alla mia azienda, alle mie passioni. Se devo scegliere, dico Parma. Però il Milan di Allegri è un osso duro".