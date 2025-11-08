Nevio Scala verso Parma-Milan: "Leao mi ricorda il mio Asprilla"
MilanNews.it
Intervistato dai colleghi de Il QS, edizione Il Giorno, il doppio ex della partita Nevio Scala ha presentato la sua sfida del cuore, Parma-Milan, facendo anche una comparazione tra un suo ex giocatore, Asprilla, ed uno che oggi brilla tra le file rossonere, Rafael Leao:
"Asprilla come Leao? Talentuosi sicuro. Vedo fare dal portoghese cose pazze dal punto di vista calcistico, poi leggo di alcuni comportamenti stravaganti ed è vero, mi ricorda Asprilla di cui ho ricordi straordinari. Su Leao spero che non ci privi del suo talento, ma tando dipende dai comportamenti".
Pubblicità
News
L'ultimo Parma-Milan fu nefasto per i rossoneri. Ma per due vittorie casalinghe di fila dei ducali bisogna tornare indietro di 25 anni
Garlando fantastica: "Barella e Tonali come Mazzola e Rivera, che si incamminano da capitani verso il centro del campo in una cornice da derby nel nuovo San Siro"
Le più lette
4 Garlando: "Gli amici spifferano che Tonali tornerebbe di corsa al Milan e che l'antico amore non si è mai spento"
Primo Piano
Conquistare Parma e la vetta della classifica: Allegri insegue le 100 vittorie sulla panchina del Milan
Luca SerafiniPerché non pensare in grande? Se a gennaio aiutano Allegri... Il calcetto di Guida. Simulazioni ed esultanze: rossoneri alla gogna. Giornalisti (e opinionisti) tifosi
Franco OrdineMilan: zero debiti con le banche. Le vere cifre dell’ultimo mercato. Perché Parma vale più del derby
MN - Milanello, Leao in gruppo: ci sarà contro la Roma. Cure per Tomori e Gimenez, lavoro sul campo a parte per Rabiot e Pulisic
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com